Chanel Totti 'infastidita' dopo i video su Tik tok: la figlia di Ilary e Francesco nella bufera, risponde "Non dovete guardare" Spettacolo 8 Settembre 2022 16:30 Di Fabiana Coppola

Chanel Totti ha solo 15 anni ed è finita al centro dell’attenzione mediatica ancora più di prima da quando la mamma e il papà, ovvero Francesco Totti e Ilary Blasi, hanno annunciato il divorzio. La ragazzina adora pubblicare video e trend su Tik Tok, sia con le amiche che con il fratello Christian.

L’ultimo video pubblicato dalla giovanissima, dalla durata di 9 secondi, ha attirato l’attenzione di tutti. Chanel si è ripresa con una maglia a mezze maniche della Fendi, di circa 900 euro, nel salotto della villa all’Eur. Una casa lussuosa quella in cui la famiglia Totti ha vissuto per 20 anni e che ii follower della giovane donna hanno voluto rimarcare. Come la mamma infatti anche Chanel condivide la passione per abiti e borse firmate, oltre una spasmodica passione per la bellezza estetica.

Chanel Totti risponde su Tik tok: la figlia di Ilary e Francesco nella bufera

L’arredamento lussuoso della villa insomma non passa inosservato e così un un utente commenta: “Due soldi la casa”. Arriva la replica della piccola Totti: “Devi guardare me non la casa”. Casa che per altro, secondo quanto emerso da quello che sarebbe l’accordo di divorzio tra Ilary e Totti, sarà intestata proprio a lei, al fratello Christian e alla sorellina Isabel.