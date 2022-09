0 Facebook Addio alla compianta Anna Corradini, il cordoglio e l’affetto della nostra redazione Cronaca 8 Settembre 2022 16:30 Di marco 1'

La redazione di VocediNapoli.it si stringe al dolore della famiglia D’Antonio – Corradini per la scomparsa della compianta Anna. Quest’ultima si è spenta ieri tra l’affetto dei familiari dopo una lunga battaglia contro la malattia.

La donna, titolare della cioccolateria Vanilla in Via F. Galiani a Napoli, è stata per anni un punto di riferimento per il quartiere, tanto da avviare insieme ad alcuni colleghi un’associazione, ‘Borgo Torretta’, per la riqualificazione della zona omonima. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze.