Tragico incidente in scooter, Angelo si schianta e muore a 22 anni: tantissimi i messaggi di cordoglio per lui Cronaca 7 Settembre 2022 09:16

Un terribile incidente tra scooter e auto è avvenuto martedì scorso in serata. Angelo Cannuni ha perso la vita a 22 anni. Viaggiava sul suo scooter quando, per motivi ancora da accertare, si è schiantato contro un auto.

L’impatto è avvenuto a a Saponara, all’incrocio tra via Kennedy e via Sciascia, nel Messinese. Il giovane si è scontrato contro la Grand ePunto dicendo in un terreno visino alla carreggiata mentre l’auto avrebbe provato a scansarlo. I soccorritori, accorsi sul posto, hanno provato inutilmente a rianimare il ragazzo, ma hanno potuto solo constatare il decesso.

Angelo Cannuni morto nell’incidente a Saponara

Angelo Cannuni, originario di Spadafora, si era diplomato con buoni voti all’Istituto “Majorana” di Milazzo. Era iscritto Scienze Informatiche presso l’Università di Messina. Su Facebook decine di commenti di cordoglio per Angelo.