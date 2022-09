0 Facebook Ilary e Totti di nuovo insieme, la verità: Francesco a cena con Noemi, la Blasi risponde distrutta Spettacolo 7 Settembre 2022 08:30 Di redazione 2'

Ilary Blasi e Francesco Totti, un nuovo rumors sulla coppia più seguita del mondo dello spettacolo, Fin dall’annuncio del divorzio non c’è pace per loro: ma non non stanno insieme! A confermarlo sono le immagini pubblicate dal settimanale Chi, di Francesco a cena con Noemi, e le stories di Ilary, direttamente da un noto albergo della capitale.

Ilary Blasi e Francesco Totti di nuovo insieme

La conduttrice e l’ex capitano della Roma insomma non farebbero coppia fissa. Non c’è nessun ravvicinamento, ma la convinzione nell’intraprendere due strade diverse. I paparazzi hanno beccato l’ex Pupone all’Hostaria del Vicoletto, a Terracina, stesso ristorante dove un tempo Totti e Ilary pranzavano assieme. Insomma non c’è proprio nessun ritorno di fiamma. I due hanno cercato di depistare i fotografi: sono entrati e usciti in momenti differenti, ma ovviamente non è un caso che fossero entrambi a cena lì.

Il settimanale Chi inoltre fa sapere che l’accordo di separazione tra i due è vicino.Valerio Palmieri riporta: “per Ilary non è mai stata una questione economica” considerato che “con il suo lavoro guadagna quanto basta per vivere bene e far vivere bene i figli”.