Tragedia in famiglia Napoli, Francesco morto di tumore: anche la sorella morì così

Momenti di dolore per la famiglia di Mugnano, che da tempo viveva a Napoli. Francesco Macor, conosciuto come Checco, è deceduto a causa di un brutto male. Solo qualche anno fa anche la sorellina morì allo stesso modo, a 7 anni, con un tumore al cervello.

A dare la notizia è stata la giornalista Marilena Natale che ha parlato della triste morte del giovane Francesco. La famiglia Macor, originaria di Mugnano, oggi ha salutato anche il figlio.

Tragedia a Napoli, famiglia perde due figli: Francesco e Greta

“Qualcuno mi deve spiegare come due genitori possono, seppellire due figli per un tumore. Dopo Greta, anche Francesco ci lascia. Mentre voi fate la campagna elettorale, i nostri figli continuano a morire Elisa Russiello Ciro Macor io non ho parole per il vostro dolore. Vi sono vicina”, il cordoglio.