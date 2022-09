0 Facebook Tragedia in Campania, 18enne perde la vita in un incidente stradale: stava tornando da una serata in discoteca Cronaca 5 Settembre 2022 12:49 Di redazione 2'

Sangue sulle strade di Salerno: ha perso la vita Emanuel Colonnese, 18enne di Molina, una frazione di Vietri sul Mare. Il ragazzo era a bordo della sua moto, stava rientrando da una serata in discoteca in quel di Pontecagnano Faiano.

Sangue sulle strade della Campania, 18enne muore dopo il rientro dalla discoteca

Il 18enne – secondo le prime ricostruzioni – avrebbe perso il controllo del mezzo su cui viaggiava forse per via dell’asfalto scivoloso. Un violento impatto contro un palo della pubblica illuminazione di via Allende, che non gli ha lasciato scampo nonostante indossasse il casco.

Sul posto sia i sanitari del 118 che i carabinieri della stazione locale. Sconvolti i genitori del ragazzo: i funerali si sono tenuti stamani alle 10 nella chiesa di San Giovanni Battista a Vietri sul Mare.

Il cordoglio del sindaco di Vietri sul Mare

Il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ha voluto rendere omaggio alla scomparsa di Emanuel con un messaggio sui social: “Poche parole e tanta tristezza, perdere la vita a diciotto anni per un incidente stradale sconvolge l’animo di tutti. Condoglianze alla famiglia da parte della comunità vietrese“.