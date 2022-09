0 Facebook Agguato nel Foggiano, ucciso a colpi di pistola il figlio del boss: aveva 20 anni Cronaca 3 Settembre 2022 11:34 Di redazione 1'

Agguato nella notte in quel di Orta Nova, in provincia di Foggia. Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, in via Saragat.

Agguato nella notte nel Foggiano: morto il figlio del boss

La vittima, Andrea Gaeta, è il figlio del boss Francesco. Secondo le prime ricostruzioni, il 20enne si trovava in macchina da solo, all’improvviso gli si è affiancato il mezzo dei killer che hanno aperto il fuoco raggiungendo il giovane al torace, senza lasciargli scampo. Andrea è morto sul colpo.

Indagini in corso

Indagini in corso dei carabinieri: si stanno vagliando la presenza delle immagini delle telecamere presenti in zona. Ad avvertire le forze dell’ordine una chiamata anonima.