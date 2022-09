0 Facebook 90enne si allontana da casa e sparisce nel Napoletano: Francesco ritrovato in un dirupo Cronaca 3 Settembre 2022 10:41 Di redazione 1'

Tutto è bene quello che finisce bene: sono state ore di apprensione per Francesco Celentano, 90 anni. L’anziano, nelle scorse ore, si era allontanato di casa per una passeggiata ma non era più tornato.

90enne si allontana da casa e sparisce: ritrovato in un dirupo

La storia arriva da Trecase, nel Napoletano. Di Francesco si erano perse le tracce, immediata la denuncia della scomparsa dei parenti. Le ricerche dei carabinieri hanno dato il loro frutto: il 90enne è stato ritrovato in un dirupo nella zona detta delle Cantinelle. Si è appreso che era scivolato, fortunatamente senza alcuna conseguenza.

Francesco ha fatto ritorno a casa, passando prima però dall’ospedale dove è stato trovato in salute. Grande festa una volta tornato a casa: insomma, tutto è bene quello che finisce bene.