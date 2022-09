0 Facebook Tragedia ad Avezzano, Alessia muore schiacciata sotto una trave, professori e compagni sconvolti: “Serviranno psicologi” News 1 Settembre 2022 17:48 Di redazione 2'

Un’immane tragedia si è consumata in quel di Avezzano, in provincia de l’Aquila: una ragazzina di 12 anni è morta schiacciata dalla trave dell’altalena a San Pelino. Inutile la corsa al pronto soccorso, la piccola, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Alessia Prendi stava giocando con l’altalena all’interno di un oratorio della parrocchia. La trave di legno poggiata tra due alberi, all’improvviso, è crollata finendo contro la 12enne. La piccola è rimasta a terra, ma cosciente. Ad accorgersi di quanto stesse capitando un infermiere richiamato dalle urla degli altri bambini.

“Avremo bisogni di piscologi”, le parole della coordinatrice della scuola dove è deceduta Alessia

“Per i miei alunni non è morta soltanto una compagna di classe, per questi ragazzini è morta un’amica con cui condividere momenti a scuola e fuori“, queste le parole di Annamaria Contestabile all’ANSA, docente di lettere e coordinatrice alle scuole medie Corradini-Fermi nella classe di Alessia Prendi.

“Gli alunni sono molto provati, avremo bisogno di un supporto al rientro da parte di figure alternative agli insegnanti. Pensiamo a un apporto psicologico ma procederemo per gradi. Parteciperemo tutti ai funerali e ai momenti del lutto“, ha concluso l’insegnante nonché coordinatrice.