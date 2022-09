0 Facebook Stroncato da un malore improvviso, morto noto dj del litorale domitio Cronaca 1 Settembre 2022 20:17 Di Fabiana Coppola 1'

Lutto sul Litorale Domitio per la morte di un noto dj: Bruno De Vincenzo, uno dei più apprezzati della zona. Molto conosciuto soprattutto nella Discoteca del Giulivo quando a Baia Domizia era un periodo florido.

L’ha comunicato Generazione Aurunca che invia “le condoglianze ai figli, alla cara amica Maria e a tutta la famiglia”.

L’uomo è morto per un malore improvviso, come ricorda Ciro Marcigliano, consigliere di Sessa Aurunca: “La vera amicizia rende inseparabili, e niente, neanche la morte, può separare i veri amici. Ora che non ci sei più tutto è diverso ma niente potrà cambiare l’affetto che ci legava e la nostra amicizia resterà sempre viva così come vivo resterà il desiderio di poterti riabbracciare”.