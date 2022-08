0 Facebook Stefano De Martino, rientro con sorpresa dopo le vacanze: “Ho trovato questo” e Belen non ci sta! Spettacolo 31 Agosto 2022 15:56 Di redazione 1'

Finite le vacanze per Stefano e Belen. I due sono rientrati a Milano dopo un’estate all’insegna di amore, relax e sole. I due ex coniugi, non più ex, hanno ripreso la loro quotidianità ma le sorprese non sono di certo mancate. Mentre l’argentina è alle prese con massaggi, lezioni di pilates e shopping con la piccola Luna Marì, il conduttore ritorna nel suo appartamento.

Al rientro a casa però De Martino ha trovato qualcosa che lo attendeva. Dopo gli ultimi giorni di vacanza in una mega villa a Posillipo, Stefano ha fatto scoperta. In attesa per lui una busta nera con su scritto “Per Stefano” e un invito decisamente singolare: “Casa dolce casa, sono tornato e nella cassetta della posta ho trovato questo biglietto anonimo per me. Ci vediamo a Venezia, vieni mascherato. A Venezia, mascherato”.

Stefano e Belen: ritorno dalle vacanze con il botto

Insomma chi ha scritto e lasciato a casa questo biglietto misterioso per Stefano De Martino? Belen Rodriguez sarà su tutte le furie in fondo tutti conoscono la sua eccessiva gelosia!