0 Facebook Iphone come bomboniere alla comunione della figlia: la spesa folle nel Napoletano di un pregiudicato Cronaca 31 Agosto 2022 15:47 Di redazione 1'

Un Iphone come bomboniera. E’ accaduto nel Napoletano. Tutto è partito da un video pubblicato sui social da un commerciante di Casavatore: un uomo si è presentato nel negozio per comprare i cellulari Apple, circa una 20ina per rendere omaggio agli invitati per la comunione della figlia.

Iphone come bomboniere alla comunione della figlia: la spesa folle di un pregiudicato

Come spiega Fanpage, il dettaglio inquietante è che l’acquirente che si lascia riprendere accanto alla bambina è un volto note alle forze dell’ordine: un affiliato a un clan di camorra di Caivano.

Nel video mostrato su TikTok, il commerciante dice: “Ragazzi, una cosa assurda, deve fare la comunione, il papà gigante ha fatto i regalini per gli invitati“. Un video che in 16 ore ha totalizzato un boom di visite. La spesa, che qualche utente si è divertito a calcolare, per i 25 Iphone si aggira sui 25mila euro. La vicenda sarebbe finita nel mirino degli investigatori.

IL VIDEO SUI SOCIAL