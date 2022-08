0 Facebook Paestum, accende uno zampirone con l’alcool: bimba di 9 anni resta ustionata Cronaca 26 Agosto 2022 12:31 Di redazione 1'

Era in vacanza con la famiglia nella Piana del Sele, in località Laura nelle vicinanze di Paestum. Una bambina di 9 anni ha riportato gravi ustioni su parte dell’addome e del collo. La piccola è stata travolta dalla fiamma di ritorno per aver acceso uno zampirone.

La bambina ha utilizzato l’alcool per farlo e le fiamme l’hanno investita causandole ustioni per il 40% del corpo. A scatenare l’allarme sono state le sua urla di dolore. A quel punto sono intervenuti i genitori che hanno chiamato i soccorsi.

La piccola è stata prima trasferita presso l’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia e poi al reparto ustionati del Cardarelli di Napoli.