Trattamento speciale per Santiago in vacanza a Napoli con papà Stefano e mamma Belen
Spettacolo 25 Agosto 2022

Vacanze d’amore tutte in famiglia per Stefano De Martino, Belen Rodriguez, Luna Marì e il piccolo Santiago. Il tenero quadretto è a Napoli per godersi il mare e l’estate. Sulle storie pubblicate sui rispettivi social è documentato tutto.

Anche il trattamento speciale per Santiago. A quest’ultimo è andato fino a casa un noto barbiere napoletano per un particolare taglio di capelli a domicilio. E anche questa immagine è finita nelle storie e sul web.