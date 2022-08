0 Facebook Nino D’Angelo smentisce la fake: “Non sarò a ‘Ballando sotto le stelle'” Spettacolo 25 Agosto 2022 21:50 Di redazione 1'

“ATTENZIONE| Molti giornali in questo periodo, addirittura il sito del Corriere della sera, riportano il mio nome tra i concorrenti di “Ballando con le stelle” NOTIZIA NON VERA in quanto non farò parte di questo programma…”.

Queste le parole di Nino D’Angelo scritte in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Il musicista e cantante napoletano ha smentito le indiscrezioni che lo hanno voluto concorrente a ‘Ballando sotto le stelle’.