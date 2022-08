0 Facebook “Voglio un figlio”, fanno la fecondazione ma resta incinta dell’amante News 24 Agosto 2022 13:31 Di redazione 1'

Oggi ha una nuova compagna con la quale ha un figlio. Ha avuto un risarcimento di 5mila euro. Ma la storia di Maxim Anokhin è stata incredibile ed è stata riportata dal Sun. L’uomo era sposato con Yana Anokhina. Quest’ultima voleva un figlio.

Visto che la coppia non poteva averne, hanno fatto ricorso alla fecondazione assistita. Ma Yana ha scambiato le provette con lo sperma e per la sua gravidanza ha usato il seme dell’amante. Così il figlio non era di Maxim. Nella vicenda è stata coinvolta anche una clinica di Mosca.

“Mi sono fidato di mia moglie. Le ho creduto sempre, al 100%. Quando mi è stato detto cosa mi nascondeva, sono rimasto scioccato. Ho voluto raccontare la mia esperienza perché non si verifichino più simili truffe in futuro“, queste le parole del marito.