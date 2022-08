0 Facebook Campania, la commovente lettera di una figlia per il papà morto. Trovata al cimitero: “Mi manchi tanto” Cronaca 24 Agosto 2022 13:24 Di redazione 1'

È stata trovata nel cimitero di Marcianise e il testo pubblicato su Facebook. È la lettera molto triste e commovente che una figlia ha scritto per il papà deceduto. Una scomparsa che ha segnato la giovane fin da piccola in quanto il genitore le è mancato da quando era bambina.

La lettera è stata recuperata e consegnata al custode del cimitero affinché possa essere rintracciata l’autrice e le fosse restituito il messaggio d’affetto dedicato al papà che non c’è più.

La lettera

“Ciao papà, mi manchi tanto, mi sei sempre mancato tanto, mi sono diplomata e non c’eri, ho preso la patente e non c’eri, mi sono laureata e non c’eri, mi sono sposata e non c’eri. Ho vissuto quasi tutta la mia vita senza di te, ti ho pensato tanto, ti ho odiato perché sei andato via presto, lasciandomi qui a cavarmela da sola, quando ero solo una bambina“.