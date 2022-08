0 Facebook Torna a Minori il panettone in Riva al mare Comunicati Stampa 23 Agosto 2022 11:30 Di Luca Morieri 2'

Il 30 agosto, a Minori, ritorna l’evento “Il Panettone in Riva al Mare”. L’annuncio è arrivato stamani da Sal De Riso, famoso pasticcere della Costiera amalfitana.

Da tutt’Italia, per quel giorno, arriveranno ventisette maestri lievitisti di grande fama: Marco Avidano, Mario Bacilieri, Alessandro Bertuzzi, Maurizio Bonanomi, Fabrizio Camplone, Emanuele Cantolacqua Ripani, Roberto Comi, Davide Dall’Omo, Sal De Riso, Denis Dianin, Aniello Di Caprio, Angelo Di Masso, Salvatore Gabbiano, Claudio Gatti, Giorgia Grillo, Daniele Lorenzetti, Giuseppe Mascolo, Grazia Mazzali, Luca Montersino, Oscar Pagani, Giuseppe Pepe, Anna Sartori, Alessandro Slama, Valter Tagliazucchi, Carmen Vecchione, Andrea Zino e Patrick Zanesi.

L’evento, organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre, di cui è presidente Claudio Gatti, con la collaborazione attiva del maestro Sal De Riso, che è tra i soci fondatori, ha per obiettivo di far degustare a tutti i visitatori della cittadina costiera i panettoni di tanti maestri: dai grandi classici alle ultime novità. Così, martedì 30 agosto, a partire dalle 20.45, il lungomare di Minori diventerà, per il secondo anno consecutivo, la capitale dei panettoni.

“Il Panettone in Riva al Mare è un evento a cui la città di Minori tiene molto” ha dichiarato Sal De Riso “in occasione della scorsa edizione abbiamo registrato un’affluenza record, che contiamo di replicare anche quest’anno, a dimostrazione che il panettone piace molto anche d’estate ed è amatissimo anche al Sud”.

“Per noi è un grande onore festeggiare il panettone estivo in una delle regioni che ha dato lustro e fatto onore all’artigianalità italiana in Italia e nel mondo” ha dichiarato Claudio Gatti, Presidente dell’associazione “grazie infinite al lavoro e all’impegno profuso dal maestro Salvatore De Riso e dei tanti accademici che danno lustro a livello internazionale al panettone artigianale”

L’evento gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Minori e dell’evento Gusta Minori ed è sostenuto da aziende di materie prime, attrezzature ed accessori che da sempre lavorano per promuovere l’eccellenza artigianale.