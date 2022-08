0 Facebook Scontro sulla Statale, Silvio non ce l’ha fatta: aveva solo 22 anni, era in sella alla sua moto Cronaca 21 Agosto 2022 14:28 Di redazione 1'

Tragico incidente sulla Statale Cilentana.Nel tratto del comune di Centola e Massicelle si è schiantato con la sua moto ed è morto, Silvio Fimiani, 22 anni.

Il giovane era originario di Montano Antilia ed era il sella alla propria moto quando ha impattato contro un’automobile. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e l’Anas, ma non si conoscono le cause del sinistro. Sul posto anche un’ambulanza del 118 di Vallo della Lucania, ma per il giovanissimo non c’è stato nulla da fare.

In una nota Anas fa sapere che a causa dell’incidente vi sono rallentamenti e disagi per il traffico.