Tragedia a Castelvolturno, papà si lancia inamene e muore: è annegato davanti al figlio

Dopo la tragedia di Ischitella, un’altra vittima c’è stata lo scorso sabato pomeriggio Castelvolturno, presso la spiaggia libera di Pineramare. Un uomo è morto dopo essersi tuffato in mare. Secondo le prime ricostruzioni ieri, attorno alle 17.30 si è tuffato in acqua per fare un bagno quando improvvisamente ha accusato un malore ed è annegato.

Secondo quanto riporta Fanpage, l’uomo è morto davanti al figlio. Il 62enne, originario di Napoli, ha accusato un malore dopo essersi tuffato in acqua e i bagnanti, che hanno tentato di salvarlo, non ci sono riusciti. L’hanno riportato a riva, ma l’uomo era già morto.

Inutili i soccorsi del 118, che ne hanno potuto solo dichiarare il decesso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Castel Volturno e gli uomini della Capitaneria di porto locale. Potrebbe esser disposta l’autopsia per stabilire l’esatta causa del decesso.