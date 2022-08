0 Facebook Napoli, uomo trovato morto in casa: l’ex moglie non lo sente da giorni, va a casa e la scena tragica è davanti ai suoi occhi Cronaca 19 Agosto 2022 11:07 Di redazione 2'

E’ drammatico quello che è accaduto a Capodimonte, in provincia di Napoli, dove un uomo di 64 anni è stato trovato morto nel proprio appartamento. Ad accorgersi della tragedia è stata l’ex moglie che, non sentendolo da giorni, si è recata presso l’abitazione trovando il gatto di casa davanti alla porta d’ingresso e poi la scena straziante.

Uomo morte a Capodimonte

Sul posto ci sono i Carabinieri della compagnia locale che stanno effettuando i rilievi, ma a quanto pare si tratterebbe di una morte naturale, secondo quanto riporta Fanpage.it. per entrare in casa sono serviti i vigili del fuoco che hanno forzato la porta all’ingresso e trovato il cadavere dell’uomo morto già da qualche giorno. Nell’appartamento non ci sarebbero segni di violenza. La salma è stata posta sotto sequestro e si procederà nei prossimi giorni, come previsto dal magistrato di turno, con l’autopsia per accertare le cause del decesso.

L’uomo era molto conosciuto nel suo quartiere, nel centro storico di Capodimonte infatti tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio per lui. A quanto pare era malato da tempo e forse le sue condizioni di salute sono peggiorate in questi giorni portando così alla morte.