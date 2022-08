0 Facebook “Sporco napoletano, ti uccido” e prende la mazza: coppia salvata dai vicini Cronaca 19 Agosto 2022 11:35 Di redazione 1'

La raccolta differenziata, il gatto e il posto auto. Tutti elementi che hanno causato una lite tra vicini in provincia di Frosinone. Peccato che la vicenda, come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, abbia avuto dei risvolti razzisti.

Coinvolti in signore di Bolzano e una coppia napoletana. Il primo ha più volte insultato i secondi con la parola terrone. “Sporco napoletano, ti do fuoco alle macchine, o muoio io o muori tu in quanto non ho nulla da perdere”, questa la frase che ha fatto scattare la scintilla.

L’uomo armato di mazza avrebbe cercato di aggredire la coppia. Il peggio è stato evitato dagli altri condomini. La coppia ha poi denunciato tutto ai carabinieri.