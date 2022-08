0 Facebook Meteo, giorni di forte caldo, ma in arrivo nuova ondata di maltempo: temporali forti Cronaca 18 Agosto 2022 11:01 Di redazione 1'

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta al Nord mentre al Sud è arrivato il caldo africano che porterà le temperature alle stelle, raggiungendo anche 45 gradi di in Sicilia. Il peggioramento delle condizioni climatiche però è previsto anche nel resto del paese. Fenomeni temporaleschi arriveranno quindi anche al Sud.

Lo rende noto la Protezione Civile che ha parlato di un’allerta meteo al Nord e al Centro per il momento.

“Oggi precipitazioni diffuse su Piemonte e Lombardia. Attese, inoltre, dalle prime ore di giovedì 18 agosto, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, in progressiva estensione alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia”.

Insomma per il momento l’Italia sarà divisa in due, maltempo al Nord e caldo africano al Sud, ma la perturbazione scenderà nel resto della penisola per la prossima settimana.