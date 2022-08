0 Facebook La mega villa di Belen, Stefano e Santiago: dove si trova, tutti i dettagli dal tappeto per il bimbo alla palestra Spettacolo 18 Agosto 2022 11:22 Di redazione 1'

Senza sosta le vacanze di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L’argentina e il marito stanno trascorrendo le vacanze con i genitori, prima di lei e poi di lui. La loro mega villa si è infatti ampliata per fare spazio alla palestra per la showgirl e al tappeto per Santi.

La villa di Stefano e Belen

I due stanno trascorrendo insieme le vacanze. Dopo alcuni giorni sulla barca di Stefano alle Isole Pontine, sono tornati all‘isola di Albarella, nel mare adriatico. Una meta esclusiva e riservata dove i due hanno preso una mega villa immersa nel verde. Un immenso giardino con una grande piscina, un ampio patio che circonda l’abitazione. Non manca il pianoforte con cui il conduttore napoletano si diletta.

Bellissimo lo spazio esterno, ricco di tutti i comfort e giochi come un nuovo tappeto elastico per far saltare Santiago. Non manca nemmeno una mini palestra per Belen che non può rinunciare al suo allenamento quotidiano. I due poi ne hanno approfittato dell’arrivo dei genitori di Stefano per concedersi qualche altro giorno da soli in barca.