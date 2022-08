0 Facebook Lorenzo, vittima di un incidente stradale, muore a 18 anni: era una promessa del calcio Cronaca 15 Agosto 2022 11:08 Di redazione 1'

E’ morto alle 10 dello scorso 14 agosto Lorenzo Pio Coronato. Il ragazzo era al reparto di rianimazione dell’ospedale di Sapri, ricoverato dal 4 luglio quando rimase vittima di un incedente avvenuto a Policastro nella notte tra il 3 e il 4. Era in sella allo scooter 125 quando si è scontrato contro una Ford Focus che viaggiava nel senso sopposto. Recuperato dai soccorritori, è stato trasportato presso l’ospedale di Sapri, ma a causa delle ferite profonde non c l’ha fatta.

Secondo quanto riporta il Mattino, al momento dell’arrivo in ospedale è stato operato: gli è stato asportato un rene e il fegato presentava gravi lesioni. Accertati anche danni cerebrali. Lorenzo aveva solo 18 anni e frequentava l’ultimo anno dell’indirizzo turistico dell’Istituto Leonardo Da Vinci di Sapri. L’unico indagato è il carabiniere, in servizio presso la compagnia di Sapri, alla guida della Ford Focus. La salma è ora a disposizione della Procura di Lagonegro che ha disposto l’autopsia.

Lorenzo aveva giocato nel Santa Maria di Castellabate, oggi in serie D. Straziati la mamma, il papà e l sorella maggiore.