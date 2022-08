0 Facebook Dramma in Sicilia, Stefano muore colpito da un fulmine: lascia moglie due figli Cronaca 13 Agosto 2022 16:37 Di redazione 1'

Vero e proprio dramma in Sicilia, a Casteltermini in provincia di Agrigento. Un uomo, Stefano Spoto, è morto dopo esser stato colpito da un fulmine mentre controllava il suo gregge di pecore.

Dramma in Sicilia, Stefano muore colpito da un fulmine

L’uomo, 44 anni, imprenditore agricolo, sposato e padre di due figli, è stato trovato morto ieri pomeriggio da un secondo agricoltore che era in sella ad un trattore. L’uomo ha immediatamente lanciato l’allarme al 118, ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per folgorazione.

Lutto cittadino per la morte di Stefano

Il sindaco Gioacchino Nicastro ha proclamato il lutto cittadino: “La comunità è attonita e ammutolita“. Stefano era andato in contrada Pizzo Santa Croce per controllare il gregge durante un violento temporale.