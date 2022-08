0 Facebook Dramma ad Avellino: ritrovata donna priva di vita, non rispondeva da giorni ai richiami dei vicini Cronaca 13 Agosto 2022 18:44 Di redazione 1'

Tragedia in quel di Avellino: ritrovata una donna priva di vita: secondo una primissima ricostruzione il decesso è avvenuto da qualche giorno. La signora, viveva da sola. A riportare la notizia i colleghi di Ottopagine.

Dramma in quel di Avellino, ritrovata donna priva di vita:

Intorno alle 11 di questa mattina, sabato 13 agosto, sono intervenuti i vigili del fuoco in via Gianbattista Basile, rione Mazzine, ad Avellino per un soccorso ad una donna di 50 anni la quale non rispondeva ai diversi richiami dei vicini.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La squadra intervenuta con l’ausilio dell’autoscala, è salita al terzo piano dello stabile: una volta entrati nella casa, hanno ritrovato la donna priva di vita. Sul posto la polizia e il magistrato di turno per accertare le cause della morte.