0 Facebook Lacrime nel Napoletano, Sabrina uccisa da un malore improvviso: aveva 38 anni Cronaca 8 Agosto 2022 17:03 Di redazione 2'

E’ lutto a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove la giovane Sabrina è stata uccisa all’età di 38 anni. La donna, a quanto pare, avrebbe perso la vita improvvisamente a causa di un malore.

Una notizia drammatica per la famiglia e tutta la comunità che ieri ha celebrato il decesso della donna presso la chiesa di Santa Maria della Consolazione (del Carmine). Addolorati la mamma e la sorella, la ragazza non avere più il papà.

Tantissimi i messaggi di dolore per lei. “Perche…Perché, da sabato dalle 5.30 dopo che mi É arrivato quel messaggio drammatico i cuori di tutta la nostra famiglia sono sospesi …ho sperato per quei lunghi minuti che qualcuno da lassù ti salvasse, poi é arrivato il messaggio che mai, mai vorresti leggere…sospeso tutto, in un battito mancante, la fine di tutto

Tu che eri sana come un pesce, atletica, forte… non ci possiamo credere…un malore improvviso senza un secondo ,senza avere PIÙ un tempo, senza darci il tempo…sei nei nostri cuori grande e immensa Sabrina.Sei e sarai sempre il sorriso,la gioia,il garbo,l’affettività , il calore Il grande amore per la tua città che portavi fiera a Milano. Lo dicevi con orgoglio” sono napoletana. Quando vi venivo a prendere alla stazione con gli striscioni “benvenuti al Sud” ti divertivo tanto, mi dicevi ” troppo bell” Il grande amore per Valerio, voi che avete vissuto il vero Amore. Quello vero Sei famiglia, sei la nostra famiglia. Che destino infame. Avevate tanti progetti…”.