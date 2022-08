0 Facebook Lacrime e dolore a Marano: addio ad Alessandro, “Il re dell’intimo” Cronaca 8 Agosto 2022 15:26 Di redazione 1'

Enorme sgomento a Marano, comune di Napoli, per la prematura morte di Alessandro Cassaniti, 48 anni. L’uomo, volto storico nel negozio d’intimo ‘Da Egidio“, è deceduto per via di un malore improvviso mentre era in vacanza

Addio ad Alessandro Cassaniti, volto storico del negozio d’intimo: “Da Egidio”

Alessandro lascia moglie e figli. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per ricordare il 48enne: “Ciao Alessandro hai lasciato un vuoto incolmabile“, “Veramente impossibile crederci che sia successo“. Tantissimi i post nelle ultim’ore a testimoniare quanto dolore abbia provocato la morte del 48enne.