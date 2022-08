0 Facebook Tragico incidente stradale a Nola, muore Chiara Mastrojanni, aveva solo 23 anni La 23enne - studentessa alla Suor Orsola - stava rientrando a casa nelle prime ore del mattino del 5 agosto Cronaca 5 Agosto 2022 15:20 Di redazione 1'

Tragico incidente stradale quello avvenuto la scorsa notte a Nola, nel Napoletano. E’ deceduta Chiara Mastrojanni, 23 anni. La giovane viaggiava come passeggera su una moto di un amico.

La 23enne – studentessa alla Suor Orsola – stava rientrando a casa nelle prime ore del mattino del 5 agosto, quando un tragico incidente stradale avvenuto sulla rotatoria di via Onorevole Francesco Napoletano le ha spezzato la vita. Inutili i soccorsi arrivati sul posto. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica del sinistro.

I messaggi di cordoglio sui social

Sgomento e dolore sui social per la scomparsa di Chiara. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio: “Le persone belle e rare, son troppo speciali per questa terra“, scrive un utente sui social, “È Così che ti voglio Ricordare…bella come il Sole!” scrive un altro.