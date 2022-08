0 Facebook Campania, carabinieri infiltrati tra i bagnanti: beccato 15enne con coltello in spiaggia Cronaca 2 Agosto 2022 10:07 Di redazione 1'

I carabinieri della compagnia di Sorrento si sono mischiati, o meglio dire infiltrati, al gran numero di bagnanti che affollano le spiagge di tutta la Penisola Sorrentina. Perché? Per garantire al meglio la sicurezza di tutti i cittadini.

Carabinieri infiltrati tra i bagnanti: beccato 15enne con coltello in spiaggia

I militari dell’arma – con tanto di costume, asciugamano e ciabatte – assieme ai colleghi in divisa, hanno sorpreso – durante i controlli effettuati in spiaggia – un 15enne di Napoli in possesso di un coltello a serramanico. Il ragazzino è stato prontamente denunciato all’Autorità Giudiziaria.