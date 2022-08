0 Facebook Latina, litigano al bar e lasciano neonata 30 minuti al caldo in auto: la bimba è positiva alla cocaina L'increscioso episodio è accaduto a Borgo Montello, frazione di Latina. Ad evitare la tragedia l'intervento di una commessa Cronaca 1 Agosto 2022 17:00 Di redazione 1'

Follia in quel di Latina, una neonata di due mesi lasciata per 30 minuti in auto, sotto al sole con i finestrini chiusi. I genitori impegnati a litigare in maniera animata a pochi passi da un bar.

Lasciano neonata chiusa in macchina sotto al sole: decisivo l’intervento di una commessa

L’increscioso episodio è accaduto a Borgo Montello, frazione di Latina. Ad evitare la tragedia l’intervento di una commessa che sentiva la piccola piangere. Immediato l’intervento dei carabinieri e del 118: la neonata è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti: fortunatamente non è in pericolo di vita.

La bambina positiva al test anti-droga

Come riportano i colleghi de ‘La Repubblica‘ la bambina, dalle analisi effettuate, è risultata positiva al test anti-droga, aveva tracce di cocaina nel sangue. Il Tribunale per i minorenni di Roma ha già emesso un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale. Sia la madre che il padre dovranno rispondere di abbandono di minore.