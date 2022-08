0 Facebook Napoli, 14enne va al parco giochi e ha con sé un coltello: denunciato Cronaca 1 Agosto 2022 15:44 Di redazione 1'

Incredibile a Napoli, un ragazzino di 14 anni trascorre una serata alle giostre. Vi chiederete cosa c’è di strano? Nulla, tranne per il fatto che con sé aveva un coltello a farfalla.

14enne va al parco giochi con un coltello

Assurdo quanto accaduto a Fuorigrotta, quartiere di Napoli, all’Edenlandia – parco giochi – Verso le 22:30 di ieri sera, domenica 31 luglio, i carabinieri, in servizio per garantire la sicurezza, si sono imbattuti in un ragazzino di 14 anni che, visti i militari si è dato alla fuga.

L’inseguimento e il ritrovamento del coltello

Nasce quindi un breve inseguimento: il 14enne scivola e finisce sull’asfalto, i carabinieri lo bloccano e lo perquisiscono. Gli trovano addosso, nella tasca, un coltello a farfalla lungo 23 cn, con una lama di 10 cm. L’arma è stata prontamente sequestrata: il ragazzino, incensurato, è stato denunciato.