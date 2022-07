0 Facebook Tragedia a Rimini, 2 ragazze investite e uccise dal treno ad alta velocità Al drammatico incidente ha assistito Pietro, titolare del bar della stazione di Riccione. Cronaca 31 Luglio 2022 12:17 Di redazione 2'

Tragedia in quel di Riccione, nel Riminese: due ragazze sono state investite e uccise da un treno ad alta velocità diretto a Milano.

Rimini, 2 ragazze investite e uccise dal treno ad alta velocità

L’episodio di cronaca nera è avvenuto alle 7 di questa mattina, domenica 31 luglio. Da una prima ricostruzione pare che le due giovani siano state viste arrivare in stazione e provare ad attraversare i binari mentre barcollavano. In corso gli accertamenti della Polizia Ferroviaria.

La testimonianza di Pietro

Al drammatico incidente ha assistito Pietro, titolare del bar della stazione di Riccione. L’uomo è intervenuto ai microfoni dell’AGI: “Intorno alle 6:30/6:40 mi si è avvicinata una bellissima ragazza che mi ha chiesto qualcosa ma non ho subito capito che non era in se“.

Pietro, il gestore del bar, ha poi aggiunto: “Mi ha detto che non aveva soldi e gli avevano rubato il telefono. Poi si è allontanata e si è incontrata con una sua amica che aveva in mano gli stivali. Poi si sono dirette al binario 2. Quando ho capito cosa volessero fare ho urlato, poi ho sentito il fischio fortissimo del treno e una botta tremenda. Poi non si è capito più nulla, tutti urlavano“.