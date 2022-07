0 Facebook Napoli, scarafggi sul braccio della paziente in ospedale: il video che ha indignato tutti Cronaca 29 Luglio 2022 19:18 Di redazione 1'

Ennesimo caso di malasanità a Napoli. A raccontare la vicenda è il noto youtuber partenopeo Carmine Migliaccio attraverso un video di denuncia su Facebook.

Napoli, scarafggi sul braccio della paziente in ospedale

Carmine Migliaccio racconta che la compagna – Angela – è ricoverata da venerdì scorso al Policlinico di Napoli per la pressione alta. Il ragazzo spiega: “Da una settimana nella stanza non vengono fatte pulizie, non viene disinfettato nulla e cosa più grave ben due volte Angela si è ritrovata 2 scarafaggi nel letto“.

Il video-denuncia di Carmine Migliaccio

Carmine Migliaccio, nel video su Facebook ha poi aggiunto: “Questa cosa schifosa è stata riferita alle infermiere ma non hanno mai fatto nulla. Mai cambiato le lenzuola perché mancavano, e solo dopo 5 giorni gliele hanno portate e stesso Angela ha dovuto provvedere a farsi il letto“.

IL VIDEO DENUNCIA