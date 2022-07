0 Facebook Orrore a Napoli, un uomo martirizza un gabbiano e poi lo mangia Come segnalato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, i gabbiani sono animali protetti, chiunque provochi la morte è punibile Cronaca 27 Luglio 2022 17:34 Di redazione 1'

Pensavate di averle viste tutte? Non è così. Un uomo – come mostrano le immagini in un video – prende un gabbiano, gli strappa via la coscia e se la mangia. A rilanciare il filmato, segnalato da un utente, è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Orrore a Napoli, una persona – con evidenti problemi mentali – è stato ripreso mentre martirizzava un gabbiano per poi mangiare la coscia dell’animale. Come segnalato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, i gabbiani sono animali protetti, chiunque provochi la morte è punibile.

I commenti sotto al video

Il politico – come affermato dalle colonne del suo profilo Facebook – ha inoltrato la segnalazione alle Autorità competenti. Tantissimi i commenti di disprezzo sotto il video pubblicato da Borrelli: “E’ un mostro“, “E’ una scena dell’orrore“.

