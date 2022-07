0 Facebook Napoli, viene fermato e litiga col vigile. Rissa sfiorata: “Non voglio pagare niente!” L'uomo ha reagito prima verbalmente, poi fisicamente nei confronti del vigile. Cronaca 26 Luglio 2022 11:55 Di redazione 1'

Incredibile quanto accaduto in prima mattinata a Napoli, in quel di piazza Sannazzaro. Un uomo, durante un normale controllo della Polizia Municipale, è stato beccato senza assicurazione per l’auto.

Viene fermato dalla polizia e litiga col vigile

Mattinata concitata nel cuore di Napoli: al momento del verbale per la mancata assicurazione sull’auto, l’uomo ha reagito prima verbalmente, poi fisicamente nei confronti del vigile. Sono volate parole grosse e spintoni. Un gran parapiglia che ha costretto all’intervento di rinforzi.

“L’assicurazione non la faccio”

Una rissa sfiorata grazie all’intervento dei rinforzi della Municipale: l’uomo, prima di andarsene ha iniziato a gridare: “L’assicurazione non me la faccio“. Nel frattempo l’auto è stata prontamente sequestrata.