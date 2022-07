0 Facebook Uccide la figlia e poi si suicida nel Napoletano: i nomi delle vittime I sanitari arrivati sul posto lo hanno immediatamente soccorso trasportandolo all'ospedale Del Mare dove è morto poco dopo Cronaca 25 Luglio 2022 17:24 Di redazione 2'

Lascia senza parole quanto accaduto a Marigliano, nel Napoletano. Una vera e propria tragedia familiare: il padre che uccide la figlia e poi si suicida.

Prima uccide la figlia poi si suicida: le identità delle due vittime

Immane tragedia in quel di Marigliano, in via Vittorio Veneto. Un padre di 89 anni, Giuseppe Esposito, ha ucciso con un colpo di pistola la figlia Elisabetta di 56 anni, affetta da tempo da malattia degenerativa. Dopo il folle gesto, l’anziano, ha puntato l’arma contro di se esplodendo un altro colpo. I sanitari arrivati sul posto lo hanno immediatamente soccorso trasportandolo all’ospedale Del Mare dove è morto poco dopo.

Giuseppe era una persona buona e solare

Come riferiscono i colleghi di Marigliano.net, Giuseppe era un uomo tranquillo e di grande vitalità. I vicini lo vedevano tutti i giorni: una persona buona e solare. L’uomo forse in preda allo sconforto ha preso la pistola – detenuta legalmente – e ha sparato alla figlia. Elisabetta era stata adottata e amata dal padre fin da subito. Tutta la comunità mariglianese è sotto choc.