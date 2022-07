0 Facebook Lui distrae, donna e bimbi rubano. Così saccheggiano profumeria a Napoli: il video li incastra Cronaca 23 Luglio 2022 16:59 Di redazione 2'

Le telecamere di videosorveglianza di una profumeria, in via Chiaia, hanno beccato 5 persone, due donne e tre uomini, di cui due minorenni, mentre rubavano la merce in esposizione. Dalle immagini si riesce a capire chiaramente la tattica messa in atto dai ladri.

Rubano in profumeria a Napoli

I due uomini adulti hanno distratto la persona alla cassa mentre la donna, adulta, e il ragazzo, minorenne, hanno preso dei profumi dagli scaffali per nasconderlo nelle borse o sotto i vestiti. I 5 non hanno mancato di portare con se, all’interno di un passeggino, anche un bimbo.

Il video

“Sono scene di quotidiana follia quelle che si vivono nella nostra città – ha commentato il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli – Un’intera famiglia dedita alla delinquenza che istruisce e incita anche i più piccoli, non sappiamo se figli o nipoti, a commettere questi reati. Dalle immagini si capisce che non è la prima volta per quella che sembra essere una squadra di delinquenti ben rodata. In questi casi la realtà supera l’immaginazione perché, come se quanto raccontato non bastasse, queste persone hanno pensato bene di munirsi di passeggino e portare con loro anche un bimbo di pochi mesi. Per questa gente ci vogliono pene esemplari e soprattutto chiediamo con forza l’intervento dei servizi sociali. I minorenni vanno sottratti alle famiglie dei delinquenti e salvati dalla malavita prima che sia troppo tardi“.