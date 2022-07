0 Facebook Bagnoli: “Ha barba e tatuaggi e non ci fanno entrare”, giovane con fidanzata incinta nel video delle polemiche Cronaca 23 Luglio 2022 16:50 Di redazione 2'

La security non li ha fatti entrare in una struttura con piscine sita nell’ex base Nato di Bagnoli. C’è un video inviato al Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Pare che la coppia di giovani, di cui lei incinta, sarebbe stata discriminata a causa della barba e dei tatuaggi del ragazzo.

Non li fanno entrare in una struttura nell’ex base Nato di Bagnoli

“Salve Borrelli, mi trovo a Napoli in un complesso che ha piscine presso Bagnoli nella ex nato. Qui non ti fanno entrare perché hanno pregiudizi in base all’aspetto di una persona (in questo caso il mio come tanti) tatuaggi, e barba. Ma ciò non toglie che io sia un bravo ragazzo perché io lavoro come ridere e faccio consegne dalla mattina fino alla sera per non far mancare nulla alla mia fidanzata che attualmente è in gravidanza.

Il video su Facebook

Questa è la seconda volta che non ci fanno entrare per stupidì pregiudizi, mai avuto precedenti nella mia famiglia, siamo tutti lavoratori. ci hanno fatto stare sotto al sole ben 1 ora perché trovavano scuse assurde per non farci accomodare nonostante noi siamo bravi ragazzi!”