La folle corsa a 200 all'ora, il video e lo schianto: giovanissimo muore dopo l'incidente Cronaca 22 Luglio 2022

Un video mentre vanno a oltre 250 km l’ora sul Gra, un video che riprende anche lo schianto nel quale muore il conducente, un giovane di 21 anni di origine rom. L’incidente è avvenuto sul Gra di Roma lunedì scorso: l’Audi lanciata a folle velocità si è schiantata contro le barriere dei new jersey e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Roma

È morto dopo l’arrivo al Policlinico di Tor Vergata. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato e non si esclude che l’auto avesse ingaggiato una gara con un’altra vettura poi fuggita. Nello schianto sono rimasti feriti altri due giovani rimasti intrappolati nella vettura e liberati dai vigili del fuoco.