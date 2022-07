0 Facebook Nuovo bonus per tutti, 600 euro in arrivo: come chiederlo e quali sono i requisiti Economia 21 Luglio 2022 14:46 Di redazione 1'

Arrivano soldi per tutti gli italiani con un bonus che sarà utilizzato per sostenere le spese di assistenza psicologica. Si tratta di un beneficio del quale possono godere tutti e che dipende solo dall’Isee. Per poter accedere a questo contributo relativo alle spese per le sessioni di psicoterapia, bisogna quindi non avere un reddito elevato.

Il beneficio viene erogato fino a un massimo di 600 euro totali per chi ha un Isee inferiore a 15.000 euro, ovvero 50 euro a seduta. Se l’Isee è fino ai 30.000 euro annui allora si scende a 400 euro. Solo 200 euro per chi ha un Isee che arriva a 50.0000 euro.

Il bonus è rivolto a chi ha problemi di depressione, ansia, stress dovute al Covid o alla crisi socieconomica; ai soggetti professionisti in psicoterapia. Si tratta di un bonus una tantum che si potrà richieder e mediante la sezione online dell’Inps al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”.