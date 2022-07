0 Facebook L’ex moglie di Tony Colombo parla del matrimonio: “Sono completamente crollata, ho avuto la depressione. Svariati tradimenti” Spettacolo 21 Luglio 2022 14:29 Di redazione 3'

Torna a parlare Luana la Rosa, l’ex moglie di Tony Colombo. La coppia, che si è separata nel 2015 dopo tre figli: Marco, Julie e Emmanuela Lia Rosa, è nata quando i due ragazzi erano molto piccoli. Oggi il cantante neomelodico è sposato con Tina Risoli e la sua prima moglie è riuscita a superare il dolore solo attraverso la fede.

In un’intervista a Tele Oltre ha raccontato:

“Ho avuti i bimbi da piccolissimi, già per una madre quando arrivano i bimbi la vita cambia poi la mia mente era delicata e fragile a venti anni. Grazie al Signore ora mi sto godendo i miei figli. Ho iniziato ad avere la depressione perché non mi accettavo, non mi sentivo abbastanza. Attraverso il Signore ho conosciuto l’amore puro e ho iniziato ad amarmi. Oggi sono una donna libera completamente. Non mi lavavo, non mi vestivo, non mi sistemavo, non facevo la spesa e non mi godevo i miei figli. Ho avuto la depressione e poi gli attacchi di panico. Ero disperata non potevo fare niente da sola e non riuscivo a tutelare i miei bambini. Li lasciavo da soli a casa quando mi venivano di notte perché dovevo scappare”.

L’ex moglie di Tony Colombo parla del matrimonio

Poco prima aveva scritto su Facebook:

“Quando ti trovi davanti un tunnel buio infinito, credi di essere spacciata! – scrive su Facebook – Va via la speranza e insieme ad essa ogni tentativo di salvezza! Ormai è finita per te … aspetti solo la morte, unica soluzione per far cessare paure dolori e solitudine. Che tipo di intervento umano può tirarti fuori dall’inevitabile? NESSUNO! E’ qui che si aprono i cieli …quando tutto sembra ormai finto Dio afferra quel filo di voce che viene dal profondo del tuo cuore che dice: ‘Dio aiutami’, se mi ascolti ‘tirami fuori da questo inferno’! Quante volte lo abbiamo detto e non è successo nulla? Quante volte abbiamo sentito solo un silenzio struggente? Sappiate che c’è un tempo stabilito per ognuno di noi dove il Signore si presenterà alla porta del tuo cuore … busserà e ti chiederà di entrare … Lui non tarderà…aspettalo! Grata a Dio per il dono della vita”.

Tony Colombo invece aveva commentato il suo matrimonio con la donna come un errore, uno sbaglio. Non amava la moglie e dopo 10 anni e 3 figli le ha confidato di volerla lasciare. E su Tina Rispoli al programma “Rivelo” confidò: “Tutta la gente che mi amava all’improvviso mi si è rivoltata contro perché non sapevano perché avevo lasciato Luana. Pensavano che avessi preso una sbandata per una donna più grande di 10 anni. Io 28 anni, lei 38. Io tre figli, lei tre figli. Si sono schierati dalla parte della mia ex moglie. Oggi con Luana ho rapporti normali, umani. Sono un papà presente”.