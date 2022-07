0 Facebook Apprensione nel Napoletano, 12enne scomparsa: l’appello dei familiari sui social Cronaca 20 Luglio 2022 12:22 Di redazione 1'

Sono ore di apprensione riguardo la scomparsa di Raffaella Palma, 12enne di Brusciano, in provincia di Napoli. La ragazzina – secondo l’ultima segnalazione – è stata avvistata l’ultima volta presso la Stazione in via Guido De Ruggiero intorno alla mezzanotte.

Brusciano, scomparsa ragazzina di 12 anni: l’appello sui social

Scattato l’allarme in quel di Brusciano: è scomparsa una ragazzina di 12 anni, Raffaella Palma. Il consigliere comunale Ciro Guadagno – assieme ai familiari della giovane – ha lanciato un appello su Facebook:

“Da poche ore ho appreso la notizia della scomparsa di una nostra concittadina, Raffaella, di soli 12 anni. Da quanto emerge in un post Facebook della cuginetta e della sorella, Raffaella si trovava nei pressi della Stazione in via Guido De Ruggiero, vista per l’ultima volta intorno alle 00.00 e 00.30. Indossa pantaloncini di jeans e mogliettina nera di Valentino“.