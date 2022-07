0 Facebook Sembrano una coppia normale ma in realtà sono ladri professionisti: colpo in una gioielleria della Costiera, bottino da 10mila euro Dalle telecamere di video sorveglianza del negozio si vedono bene i due ladri Cronaca 20 Luglio 2022 12:53 Di redazione 2'

Sembravano una normale coppia di turisti in vacanza in Costiera, ma in realtà erano due abilissimi ladri. Nel centro storico di Sorrento, i due, hanno messo a segno un colpo da ben 10mila euro ai danni di una gioielleria.

Intorno alle 19 di domenica 17 luglio, la coppia è entrata in una gioielleria di via San Cesareo: i due hanno chiesto alla commessa di mostrare oggetti in oro giallo e bianco. La commessa ha quindi messo sul banco alcuni bracciali, anelli, collane e orecchini. La donna ha sistemato la borsa accanto ai preziosi chiedendo in particolare di vedere un paio di orecchini. In realtà era tutto uno stratagemma per distrarre la commessa.

Le immagini delle telecamere di video-sorveglianza

Dopo le varie informazioni, la coppia è andata via, ma con loro vi erano una parte degli oggetti mostratigli dalla commessa. Un furto fatto con enorme scaltrezza e rapidità tant’è che solo al momento della chiusura il titolare e la commessa della gioielleria si sono accorti della mancanza dei preziosi.

Il personale ha quindi chiamato i carabinieri della compagnia di Sorrento per sporgere denuncia. Dalle telecamere di video sorveglianza del negozio si vedono bene i due ladri: lui ha un’età tra i 25 e i 30 anni, indossa bermuda neri e berretto nero. Lei sui 35-40 anni, maglia bianca e jeans chiaro. Indagini in corso.