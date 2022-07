0 Facebook Disavventura per Aka7even, furto ai danni dell’ex allievo di Amici Poche ore prima della partenza ha scoperto che gli era stato spaccato il finestrino dell'auto News 19 Luglio 2022 21:03 Di redazione 1'

Brutta disavventura per Aka7even: il cantante partenopeo ha raccontato – attraverso delle Storie su Instagram – di esser stato vittima di un furto poche ore prima di una prendere un aereo.

Disavventura per Aka7even, furto ai danni dell’ex allievo di Amici

Aka7even ha raccontato che poche ore prima della partenza ha scoperto che gli era stato spaccato il finestrino dell’auto e tutto quello che vi era all’interno era stato rubato.

Lo sfogo di Akaseven

L’ex allievo di Amici, infastidito per quanto successo, ha scritto sui social: “Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io! Hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto. Ho un aereo tra poco, great, grande giornata. Però tralasciando questo ricordate comunque che il male che fate vi ritorna indietro e questo vale per tutti, quindi grazie per questa bella sorpresa, i vestiti si ricomprano la dignità no“.