0 Facebook LDA si confessa, dopo Amici, ha una fidanzata: “Sono molto preso da lei” Spettacolo 18 Luglio 2022 10:23 Di redazione 1'

A distanza di qualche mese dalla fine di Amici, LDA, il figlio di Gigi D’Alessio si confessa in un’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini. Il figlio di Gigi D’Alessio, dalla battuta sempre pronta, ha evidenziato il suo successo dopo il percorso di Amici e come adesso non sia più il “figlio di”..

Le confessioni a Lorella Cuccarini non riguardano solo la carriera e il percorso con il papà, che l’ha sempre spinto a studiare e crescere. Luca parla anche delle sue emozioni, della sua esperienza ad Amici, che gli ha cambiato la vita,. Il successo, ma anche il legame creato con i suoi ex compagni Alex, Albe e Nunzio. L’inizio di un nuovo amore: LDA ha raccontato di essere impegnato con una ragazza.

“Per me “innamorato” è un parolone, sono molto interessato a una persona. È una bellissima persona, ci stiamo conoscendo. Sono molto preso da lei”.