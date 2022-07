Desta scalpore quanto accaduto a Milano. Un video sta spopolando sul web: le immagini mostrano alcuni poliziotti controllare per strada, con delle pistole spianate, due soggetti. Uno di questi è l’ex calciatore del Napoli Tie’moue Bakayoko, oggi in forza al Milan.

Spopola sul web il video con protagonisti alcuni poliziotti e Bakayoko. Alcuni utenti sui social hanno polemizzato sull’operato degli agenti accusando loro anche di razzismo o al contrario di ‘mollare tutto’ appena scoperto che quello perquisito era un calciatore.

Dalla questura di Milano replicano alle accuse: “Sono commenti fuori luogo, il controllo è scattato perchè Bakayoko e l’altro passeggero corrispondevano perfettamente, per un caso, alle descrizioni, e ovviamente è terminato quando ci si è resi conto di aver fermato una persona che non aveva nulla a che fare.

Le forze dell’ordine, la notte precedente, avevano registrato due risse, con colpi d’arma fa fuoco, tra stranieri e si cercava un suv scuro con a bordo due uomini, uno dei due di colore con una maglia verde. La polizia ha così diramato una nota ufficiale:

“Con riferimento al video diffuso in data odierna, relativo ad un controllo effettuato da un equipaggio dell’UPG-SP a carico del calciatore del Milan Tie’moue’ Bakayoko – si legge in una nota – si rappresenta che lo stesso, occorso in un contesto operativo che giustificava l’adozione delle piu’ elevate misure di sicurezza, anche in funzione di autotutela, si e’ svolto con modalita’ assolutamente coerenti rispetto al tipo di allarme in atto. Identificata la persona e chiarita la sua estraneita’ ai fatti per cui si procedeva il servizio e’ ripreso regolarmente, senza alcun tipo di rilievo da parte dell’interessato”.

IL VIDEO

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.

Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2022