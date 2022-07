0 Facebook Lutto in provincia di Napoli, addio a Rubina: “Era una giovane madre” Cronaca 18 Luglio 2022 13:32 Di redazione 2'

Lutto per due comunità, Visciano e Tufino cittadine entrambe in provincia di Napoli. È deceduta la giovane madre Rubina Corbisiero. A riportare la triste notizia è stato il portale Internapoli. La donna, 46 anni, ha lottato contro una malattia. I funerali ci sono stati stamattina alle 11, presso la chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Tufino.

È morta Rubina Corbisiero

“Non hai mai avuto paura di nulla, perché la Vita in te era più forte di ogni male. La tua fede ti ha sostenuto e ti ha fatto amare ancora di più la vita e chi avevi accanto. Cara Rubina Corbisiero ci hai insegnato che bisogna sempre lottare con la corona del Rosario fra le mani, e quando sembra che tutto sia finita, è proprio lì che incomincia il tutto: ‘Oggi sarai con me in paradiso’. Che la Madonna Consolatrice del Carpinello ti accolga assieme agli Angeli e i Santi. La comunità tutta di Visciano si stringe attorno alla famiglia nella preghiera e porge le sentite condoglianze“.

I messaggi d’affetto su Facebook

“Mi hai insegnato con la tua testimonianza di vita, che nonostante le prove che toccano la nostra esistenza solo la fede ci fa rimanere in piedi. Ci siamo trovati tante volte, il tuo sorriso sempre aperto, il tuo cuore pieno d’amore e colmo di tanta speranza, nonostante questa battaglia sei stata una donna forte, c’era Gesù nel tuo cuore. Mi dispiace tantissimo non vederti mai più sorridere e prenderci il caffè insieme, ma mi hai lasciato una lezione di vita: ‘Anche se veniamo toccati dai nostri limiti, Gesù colma ogni nostra tristezza e solleva tutti i dolori’. Il tuo sorriso lo porterò sempre nel mio cuore. Prega per tutti noi che umanamente rimaniamo addolorati, ma con la fede certa che sei già affianco di Colui che hai tanto amato su questa terra, Cristo Gesù. Ti voglio bene e arrivederci in paradiso“.