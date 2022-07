0 Facebook Meteo, caldo intenso a Napoli con Apocalisse: “Temperature alle stelle, città da bollino rosso a partire da mercoledì” Cronaca 18 Luglio 2022 07:33 Di Fabiana Coppola 1'

Temperature record e caldo intenso a Napoli in questa settimana, ma non siamo di certo l’eccezione. Tutta Italia sarà invasa dal caldo torrido portato da Apocalisse, una massa d’aria bollente che farà scattare l’allerta meteo in diverse regioni.

Secondo quanto riporta 3B Meteo infatti nelle prossime settimane l’anticiclone proveniente dall’Africa, condurrà una massa di aria rovente su sahariana verso l’Europa. Se nei primi giorni della settimana ci sarà un effetto bilancio, che terrà l’ìItalia schermata, a partire da mercoledì l’ondata di caldo sarà particolarmente intensa.

Temperature massime potrebbero raggiungere e superare acne i 40 gradi sia al Nord che al Centro e localmente anche al Sud.l Le città da bollino rosso sono: al NorsMilano, Pavia, Cremona, Mantova, Piacenza, Parma, Bologna, Ferrara, Padova, Verona; al Centro: Perugia, Terni, Roma, Viterbo, Ancona, Pescara; al Sud: Napoli, Trapani, Palermo, Messina, Cosenza, Foggia, Lecce.